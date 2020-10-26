Yolcu otobüsünde esrar sevkiyatına darbe

Olayla ilgili 1 kilo 85 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şehirlerarası otobüs terminalinde otobüsler üzerinde arama yapıldı. Çalışmalarda batı illerine giden bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 1 kilo 85 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak; M.Ç, A.D ve A.S isimli şahıslar yakalanarak TCK 188 suçundan mevcutlu olarak işlem yapıldı.