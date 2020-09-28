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Yolcu otobüsüyle kaçakçılığa darbe

Malatya’da yolcu otobüsünde 10 adet muhtelif markalarda kaçak cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da yolcu otobüsünde 10 adet muhtelif markalarda kaçak cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Malatya -Elazığ karayolu Kale ilçesi yol arama kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.


Yolcu otobüsünde yapılan arama sonucu gümrük kaçağı toplam 10 adet muhtelif markalarda cep telefonu ele geçirildi.


Olay ile ilgili olarak bir zanlının yakalandığı ve adli işlemlere başlanıldığı kaydedildi.

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