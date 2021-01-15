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Yoldaki taşları elleriyle temizleyen polisin görüntüleri ilgi odağı oldu

Malatya’da etkili olan kar ve yağmurun ardından yoldaki taş ve kaya parçalarını kazaya sebebiyet vermemesi için elleri ile toplayan trafik polisinin bu görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Malatya'da etkili olan kar ve yağmurun ardından yoldaki taş ve kaya parçalarını kazaya sebebiyet vermemesi için elleri ile toplayan trafik polisinin bu görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.


Malatya'da dünden beri bazı bölgelerde etkili olan karla karışık yağmur ve kar yağışı sonrasında şehirlerarası yolda devriye atan Darende ilçesi Bölge Trafik Şubesinde görevli trafik polisi, gördüğü taş ve kaya parçalarının kazaya sebep olmasını önlemek amacıyla yolu temizledi. Polis memurunun taşları elleriyle toplayarak yolu temizlemesi, yanındaki meslektaşı tarafından görüntülendi.


Görüntüler Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, “Sevdiklerinize sorunsuz ulaşabilmeniz için biz hep görev başındayız. Yolunuz açık olsun” mesajıyla sosyal medyada paylaşılınca yoğun ilgi gördü.


Malatya Valisi Aydın Baruş başta olmak üzere çok sayıda kişi mesajı paylaşarak, yorumda bulundu.

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