İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoldan geçerken silahlı kavgada yaralandı

Malatya’da aralarında husumet bulunan şahısların kavgası sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen bir kişiyi yaraladı.

Malatya'da aralarında husumet bulunan şahısların kavgası sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen bir kişiyi yaraladı.


Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan E.D. ile T.P. Çiçekçi Sokak'ta karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada E.D.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu, yoldan geçen F.T. (25) başına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla E.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.