Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 34 EEH 463 plakalı Mercedes marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki D.N.'ye çarptı. Kazada aracın altında sıkışan çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılan D.N. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.