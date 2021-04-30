Yoncalı Barajı ile ekonomiye yıllık 164 milyon TL gelir

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde Yoncalı Barajı inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, baraj tamamlandığında ekonomiye yıllık 164 milyon TL gelir elde edilecek. Bu yıl baraj su tutmaya hazır hale getirilmiş olacak.

Yoncalı Barajında gövde kaya dolgusu ve dolu savak imalatları tamamlandı. Barajın tamamlanması ile depolanacak olan 114 milyon metreküp su ile 174 bin 090 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajda, bu yıl ön yüzü beton imalatlarının da tamamlanmasıyla Malatya Yoncalı Barajının inşaatı bitirilerek su tutmaya hazır hale getirilmiş olacak.

Yoncalı Sulaması kapsamında yapımı devam eden 9 bin 40 metre uzunluğun ki Yoncalı Sulaması İsale Tünelinde de çalışmalar devam ediyor. Tünel açmada 2 bin 600 metre ilerleme sağlandığı ifade edilip, işte fiziki gerçekleşmenin yüzde 33 seviyesinde olduğu bildirildi.

Yoncalı sulaması inşaat ihalesi bu yıl yapılacak

İşin eş zamanlı faydaya dönüşmeni sağlamak için, Yoncalı Sulaması İnşaatının ihalesi bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon metreküp su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip Yoncalı Barajının ve diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarladaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 164 milyon 434 bin 621 TL gelir artışının sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Yoncalı Barajı tamamlandığında, Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy ve Yukarısürmenli gibi 23 yerleşim birimi sulamadan faydalanacak.