Yönetmen Haydar Işık, tecrübelerini anlattı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Malatya Film Festivali (MUFF) Sorumlusu Yönetmen Haydar Işık, Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine tecrübelerini anlattı.

İletişim Fakültesinde düzenlenen programa İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, akademik ile idari personel ve öğrenciler katıldı.

Haydar Işık, 22 yıldır sinema sektöründe bulunduğunu söyleyerek, “Sinemaya direkt olarak başlamadım. Bir dönem kitapçılık yaptım. Sinema asistanlığı yaptığım dönemde ise sinemanın kalbine girdim.” şeklinde konuştu.

Bir yapımcı ve yönetmen olarak film yapım aşamalarına farklı açılardan baktığını ifade eden Işık, bir yapımcının iyi bir senaryo bulması gerektiğini ve bu filmi para kazanma amacıyla mı yoksa sanatsal bir amaçla mı çektiğini bilmesi gerektiğine değindi. Çekilecek filmdeki oyuncu, mekan ve kostüm seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Işık, "Mekan ve kostümlerin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Daha sonraki süreçte konuyu anlatmanız ve sahaya inmeniz gerekecektir. Sizler sahaya inmeden önce prova yapın. Prova derken okuma çalışmalarından bahsetmiyorum. Sahneleri oyuncularınızla mekanlarda çalışın" ifadelerini kullandı.

Çekim yaparken bir plan ve bütçe planlaması doğrultusunda çekim takvimi oluşturulması gerektiğini belirten Işık, "20 yıllık tecrübemle size şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki her zaman cebinizde yedek bir planınız olsun. Bir B planı yapmadan sahaya çıkarsanız olağanüstü şeyler ile karşılaşınca ortada kalmazsınız. Çekim yaparken her şer yolunda gitmediği zaman zorlanacak ve geçici stresler yaşayacaksınız" dedi.

Film çekim aşamasından sonra sıranın kaba kurguya geldiğini belirten Işık “Asıl yorucu kısım sahneleri tekrar etmektir. Şekillendirme kısmında devreye girer, ince kurgunun sahnelerin kare kare işlenmesidir. Buradaki durum artık nakış işlemektir. İş bittikten sonra sahnenin etkisini arttırmak için devreye efekt, ses ve renk tasarımı girer.” diyerek kurgunun film yapımındaki önemini vurguladı.

Film çekimlerinin tecrübeye bağlı olarak sahada farklılık gösterdiğini ifade eden Yönetmen Haydar Işık “Sinema çok zor, yetenek isteyen, sabır gerektiren bir branştır. Sinemacının herkesten fazla sorumlulukları vardır. Film çekmenin az konuşup çok kitlelere ulaşmasının en büyük yolu sinemadır" dedi.

Programın sonunda, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Yönetmen Haydar Işık'a teşekkür ederek plaketi takdim etti.