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Yöresel ürünler bu pazarda alıcı bulunuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümer Park içerisinde hayata geçirilen kadın kooperatiflerine ait Yöresel Ürünler Pazarında her yöreye ait ürünler bulunuyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere ait yöresel ürünlerin merkezde tüketici ile buluşturulması amacıyla hayata geçirilen Yöresel Ürünler Pazarı ziyaretçilerini bekliyor. Malatya'nın 13 ilçesinde kültürel ve geleneksel olarak üretilen ürünlerin satıldığı pazarda fiyatlarda piyasaya göre bir hayli uygun durumda.


Pazarda bulunan kooperatiflerin temsilcileri, el emeği göz nuru ile yapılan birçok ürünün direk tüketiciyle buluştuğunu belirterek tüm Malatyalıları pazarlarına beklediklerini söylediler.

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