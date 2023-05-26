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Yüksek gerilim hattında akıma kapılarak yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan bir şahıs yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan bir şahıs yaralandı.



Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yüksek gerilim hattına çıkan F.B. akıma kapılarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bulunduğu yerden alınan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.B.'nin hastanede tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı

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