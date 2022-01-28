İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksek kesimlerde Çığ uyarısı

Malatya’da bir haftadan beri aralıklarla devam eden yoğun kar nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığ tehlikesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Malatya'da bir haftadan beri aralıklarla devam eden yoğun kar nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığ tehlikesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Malatya'nın yüksek kesimleri, eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi meydana gelebilir. Ulaşımda aksamalara da yol açabilecek çığ konusunda vatandaş tedbirli olmalıdır” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.