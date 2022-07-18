Malatya'da 15 Temmuz Şehitleri anısına Kick Boks il şampiyonası müsabakaları düzenlendi. Yumruklar, 15 Temmuz Şehitleri için vuruldu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda iki gün yapılan, 15 Temmuz Şehitler Anısına düzenlenen Kick Boks şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. 100'e yakın sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Kick Boks il şampiyonası sonunda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri verildi.