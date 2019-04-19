Yurtkur 24. Masa Tenisi Turnuvası Grup Elemeleri Müsabakaları

Masa Tenisi Turnuvası Grup Elemeleri Müsabakaları sona erdi.

Kupa Törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Yurt Müdürleri, Şube Müdürleri, İdareciler ve sporcular katıldı.

Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Erzincan, Adıyaman, Elazığ, Kırşehir, Tunceli ve Malatya illerinden 40 erkek, 31 bayan sporcu olmak üzere Yurtkur 24. Masa Tenisi Turnuvası Grup Elemeleri Müsabakalarında toplamda 71 sporcu yarıştı.

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Malatya hem kızlarda hem de erkeklerde birinci oldu.

Sıralama ise şöyle oluştu:

Erkeklerde 1. Malatya 2. Sivas 3. Elazığ

Kızlarda 1. Malatya 2. Sivas 3. Kayseri.

Malatya Masa Tenisi Takımı hem Kızlarda hem de Erkeklerde 27 Nisan - 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında Çorumda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.