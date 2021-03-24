Zabıta denetimlerini sıklaştırdı

Vatandaşların sık uğradığı mekanlarda hijyen kuralları rutin denetimlerine devam eden Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, artan Covid-19 salgını nedeniyle çalışmalarını iki katına çıkardı. Büyükşehir Zabıta ekipleri özellikle market, unlu mamuller, kasap, pazar yerleri ve fırın denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Son zamanlarda Türkiye ve Malatya'da artan korona virüs vakalarından dolayı denetimlerin sıklaştığını ve yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, “Son zamanlarda artış gösteren korona virüs vakalarından dolayı zabıta teşkilatı olarak rutin kontrollerimizi daha da sıklaştırdık. Maske, mesafe ve hijyen denetimlerimize öncelik verdik. Bu denetimlerle beraber fırınlarda, kasaplarda, kafelerde, çay ocaklarında ve büyük iş yerlerinde denetimlerimizi sıklaştırdık. Yeni genelgeyle kafelerin ve çay ocaklarının açılması ile birlikte iş yükümüz biraz daha çoğaldı. Arkadaşlarımız denetimlerini daha da sıklaştırdı. Gelen şikâyetleri anında değerlendiriyoruz. Günlük kontrollerimizi yapıp bildirimde bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyoruz'' diye konuştu.

Kargı son olarak vatandaşlara sağlıklarını korumak adına kurallara riayet etmeleri konusunda uyarıda bulundu.