Zabıta ekiplerinden trafik denetimi

Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri, ana caddeler üzerinde park yasağı olan alanlar ile özellikle semt pazarlarının kurulduğu yerlerde gerekli tedbir ve önlemleri alarak olası trafik sıkışıklığının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde araç sürücülerinin mağduriyet yaşamaması için kurallara uymaları istenirken, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyenler hakkında ise gerekli yasal işlemler yapılıyor.

“Kaldırımları işgal eden yaya yollarını engelleyen araçlara idari yaptırım uyguluyoruz”

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürü Kemal Kargı, “Zabıta Daire Başkanlığımıza bağlı trafik ekipleri olarak ana arterlerde ve yetkili mücavir alanlarda denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımız tarafından çağrı merkezimize gelen şikayetlerle birlikte ekiplerimizin sahada yaptığı denetimler neticesinde yaya kaldırımlarını işgal eden veya yaya geliş ve gidişlerini engelleyen araçlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38. Maddesince idari yaptırım uygulamaktayız. Bunun yanı sıra ekiplerimiz otobüs duraklarına, yaya geçitlerine, engelli araçlarının park alanına ve trambüs geçiş güzergahlarına park eden araçlara da işlem yapmaktayız. Araç parkının yasak olduğu alanlara vatandaşlarımızın park konusunda dikkatli olmasını rica ediyoruz” dedi.