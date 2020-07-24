Zabıta ekiplerine saldırı: 2 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde belediyenin döşediği parke taşlarının söküldüğü ihbarı üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri saldırıya uğradı. Olayda biri ağır olmak üzere 2 zabıta memuru yaralanırken, polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde Battalgazi Belediyesinin kaldırımlara döşediği parke taşlarının söküldüğü ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde olayın yaşandığı eski Orduzu Belediyesinin bulunduğu alana giden ekipler, kaldırımlardaki parke taşlarının söküldüğünü tespit etti. Olay yerinin fotoğraflarını çeken zabıta ekipleri, tutanak düzenledikten sonra olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin evine gitti. Karşılarında ekipleri gören şüpheli ve yakınları, olayın kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini öne sürerek zabıta ekiplerine saldırdı. Sopalarla zabıta ekiplerine saldıran şüphelilerin darp etmesi sonucu 2 zabıta memuru yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan zabıta görevlilerinden M.B.'nin kafasına, yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucu durumunun ağır olduğu belirtildi. Doktorların müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tutulan zabıta memurunun, gece boyunca hayati tehlikesi nedeniyle müşahede altında tutulduğu ve şu an hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli ise sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli şahıs, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.