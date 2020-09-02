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Zabıta Teşkilatı 194 yaşını kutluyor

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Emin Gölgeli ve personeli, Zabıta Teşkilatının 194.

Kuruluş Yıl Dönümü ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.


Vali Baruş'u ziyaret eden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Emin Gölgeli, kendilerini kabul ederek vermiş olduğu destekten dolayı Vali Baruş'a teşekkür etti. Ayrıca 5 araç ve 35 personel ile Yeşilyurt ilçesinde vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Gölgeli, yapılan çalışmalar hakkında Vali Baruş'a bilgiler verdi.


Zabıta personelinin ziyaretinden mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Aydın Baruş ise, zabıtaların kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, insanların yaşam kalitesini yükseltmek için özverili çalışmalar yürüttüğünü belirterek Zabıta Teşkilatının 194. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası'nı kutladı.

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