Zabıtalarda sosyal haklar beklentisi

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla, Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Biratlı'yı ziyaret etti.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yasanın meclisten çıkmasıyla birlikte hem sosyal haklar hem de çalışma koşulları noktasında zabıtalarımız daha iyi bir noktaya gelmiş olacaklar. İnşallah ileriki süreçte hem arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirme adına hem de hizmetlerimizi daha üst düzeye çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“194. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun”

Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle müdürlüğümüzde görevli olan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümü. Canı yürekten haftalarını kutluyoruz. Bu ağır koşullarda çalıştıkları için arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Şehirlerin bir düzeni olmalı. Bu düzenin sağlayan kolluk kuvvetlerinin başında da zabıtalar geliyor. Çok zor şartlarda görev yapıyorlar. İnsanların tertip ve düzenini sağlamak, insanların alışılmış olan alışkanlıklarını ortadan kaldırmak kolay bir durum değil. Özellikle Battalgazi'mizde nüfusumuzun yoğun olduğu gündüz zamanlarında zabıtalarımızın yükü artıyor” şeklinde konuştu.

“Zor şartlar altında görevlerini gerçekleştiriyor”

Zabıtaların zor şartlar altında görevlerini sürdürdüklerini ve konuyla ilgili düzenlemenin de kısa sürede meclise geleceğinin altını çizen Güder, “Yaptığımız gözlemlerde arkadaşlarımız güzel çalışmalar sergiliyorlar. Yerel yönetimlerden sorumlu Başkanımız ile yapmış olduğumuz görüşmede Büyükşehirlerde ki ve merkez ilçelerde görev yapan Zabıta ve mezarlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntıları dile getirmiştik. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu toplantı da bu konu dile getirildi. Eksik hissedilen noktalarda iyileştirme yapılacağı müjdesi verildi. Bu süreç içerisinde inşallah zabıtaların beklenen yetkileri meclisimize gelir. Malatya Büyükşehir Belediye'miz de 180 civarında zabıta varken, Battalgazi Belediye'miz de bu sayı 40 civarındadır. 40 zabıta ile şehre yön vermek kolay bir şey değil. Bu süreç içerisinde zabıtanın Büyükşehir'e devredilmesi veya merkez ilçelere devredilmesi noktasında alınacak bir karar ile bu sorunlar hallolacaktır. Farklı birimlerde çalışan arkadaşlarımız hafta sonu tatillerini ve mesailerinin gerekliliğini yerine getirirken, zabıtalarımız mesai kavramından biraz dışında kalıyorlar. Zor şartlarda çalışıyorlar. Tasrif etmediğimiz kavga ve dövüşlü ortamlarla yüz yüze kalıyorlar. Hatırlayacağınız üzere bir kaç ay öncede Battalgazi bölgemiz de olumsuz bir olay yaşanmıştı. Yasanın meclisten çıkmasıyla birlikte hem sosyal haklar hem de çalışma koşulları noktasında zabıtalarımız daha iyi bir noktaya gelmiş olacaklar. İnşallah ileri ki süreçte hem arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirme adına hem de hizmetlerimizi daha üst düzeye çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zabıta Müdürümüz başta olmak üzere tüm zabıtalarımızın haftasını kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.