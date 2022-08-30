Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi. Sporcu gençler, Zafer Bayramı madalyası için kafa yordular.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Merkezinde yapıldı.

İki gün süren ve 65 sporcunun katılım sağladığı turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, ilgili ve yetkililer tarafından takdim edildi.