Zehir tacirlerine operasyon

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlından 1'i tutuklandı.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü ekipleri Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki şahsa ait adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 169 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan B.E. tutuklanırken, B.Ç.'ye ise adli kontrol kararı uygulandı.