Zekeriya Yapıcıoğlu: “Gün dostluk kardeşlik elini uzatma günüdür”

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret eden (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Gün dostluk elini kardeşlik elini uzatma günüdür” dedi.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Doğanşehir ilçesi ziyaretleri sonrası kent merkezinde incelemelerde bulunan Yapıcıoğlu, daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'la bir süre görüştü. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu ve Gürkan birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

“Bu depremler milli bir felakettir”

Malatya'daki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “6 Şubat'ta iki depremle sarsıldık. Yüz bin kilometrekarelik alanda ve 11 ilimizde felaket ölçüsünde acılarını yaşıyoruz. Tabi bu acıların sarılması gerekiyor bu milli bir felakettir. Bu felaketin de üstesinde ancak birlik ve beraberlikle gelebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, siyasi parti genel başkanlarımız ve STK'lar yoğun bir şekilde deprem bölgelerine ihtiyaç duyulan yardımları göndermişlerdir.“ dedi.

“18 ayrı noktada konteyner kent kurulacak”

Malatya'da açıkta olan hiçbir vatandaşın olmadığını aktaran Gürkan, ”Bugün itibariyle Malatya'mızda hayatını kaybeden kişi sayısı bin 390 civarındadır. Enkaz altında vatandaşımız kalmamıştır. Açıkta olan vatandaşlarımız gerek resmi kurumlara, gerek belediyelerimizin sosyal tesislerine yerleştirilmiştir. Ayrıca çadır kentlerin yanı sıra 18 ayrı noktada ise konteyner kentlerin oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır” ifadelerini kullandı

“Milletimiz başarılı bir sınav vermiştir.”

Deprem sonrası milli bir beraberliğin oluştuğuna vurgu yapan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise “Felaketin boyutları gerçekten çok büyük, 11 vilayeti ciddi manada etkileyen geniş çaplı bir felaketten bahsediyoruz. Her bir vilayetimizde belki on binlerce yıkık ya da acil yıkılması gereken bölümler var. Bu kadar geniş çaplı bu kadar hasar veren bir felaketin sadece merkez hükümet ve yerel yönetimlerin çabaları ile hızlı bir şekilde sarılması mümkün olmayacaktı. Sivil toplum kuruluşlarına ciddi vazifeler de düşüyor. Hep beraber millet olarak bu felaketin enkazının ortadan kaldırılması hayatın biran evvel normale dönmesi bundan etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda milletimiz başarılı bir sınav vermiştir.” dedi

“Gün dostluk kardeşlik elini uzatma günüdür”

Genel başkan yardımcıları ile birlikte kurdukları 12 ekiple deprem bölgelerinde sahada olduklarını belirten Yapıcıoğlu, “Bugün şu veya bu siyasi partinin bütün farklarının ortadan kalkması gerekiyor. Bugün yaraları birlikte sarma günüdür. Bugün birbirine yardım, dostluk, kardeşlik elini uzatma günüdür. Biz de bu anlamda deprem bölgesinde elimizden gelen çabayı ortaya koymak, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bütün bölgeyi dolaşıyoruz." diye konuştu.