Zelyurt: “Her alanda projeler üretmeye devam edeceğiz”

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, meclis toplantısında, “2022'de olduğu gibi 2023'de de ilçe belediyesi olarak her alanda projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Doğanşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un başkanlığında yapılan 2022 yılının son meclis toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Başkan Zelyurt, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yılın son meclis toplantısında alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Daha sonra gündem maddeleri görüşüldü. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yaptığı konuşmada, "Proje, çalışma ve etkinliklerle dolu geçirdiğimiz 2022 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdik. Bir yıl boyunca ilçemize birçok hizmet ve kalıcı eser kazandırdık. Meclis üyelerimize, ekip arkadaşlarıma ve tüm personelimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zelyurt, "2022'de olduğu gibi 2023'de de ilçe belediyesi olarak her alanda projeler üretmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri Doğanşehir'imize kazandırmaya gayret edeceğiz" dedi.