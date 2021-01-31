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Zelyurt, yol açma çalışmalarını yerinde inceledi

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.


Doğanşehir ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. Birçok bölgede hayatı durma noktasına getiren kar yağışı, Doğanşehir ilçe merkezinde de yer yer 21 santimetreye ulaşırken, kırsal kesimlerde ise bir metreyi aştı. Gece saatlerinden itibaren gerek ilçe merkezinde gerekse diğer mahallelerde yolları ulaşıma açık tutmak için canla başla çalışan karla mücadele ekiplerini sahada ziyaret eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ekiplerin hiç durmadan mahalle yollarını açık tutmaya çalıştıklarını kaydetti.


Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve Belediye Başkan yardımcısı Bekir Alpagut kar ile mücadele sonucu yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek mahallelerde vatandaşların taleplerini dinlediler.

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