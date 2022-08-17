Zelyurt'tan Gürkan'a yatırım teşekkürü

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Fındık Mahallesi'ne yapılan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Doğanşehir İlçesi'ne alt ve üstyapı noktasında çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Zelyurt, “Başkanımız söz verdi ve sözünü tuttu. Doğanşehir halkı olarak kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yatırım programında olan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Fındık Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Süleyman Şahin ve Fındık Mahalle Muhtarı Diler Yıldırım çalışmaları yerinde incelediler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Fındık Mahallesi Muhtarı Diler Yıldırım, “Başkanımız Selahattin Gürkan mahallemizi ziyaret etmişti ve altyapı ile ilgili bize bir söz vermişti. Şuan da çalışmalar devam ediyor. Altyapı ile ilgili tüm sıkıntılarımız çözülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e ve Doğanşehir Belediye Başkanımız Sayın Duralı Zelyurt'a teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Süleyman Şahin de, “ Başkanımızın özellikle kırsal bölgelerde içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili bizlere kesin talimatı vardı. İçme suyu olmayan ve kanalizasyonsuz bir yer kalmayacak demişti. Fındık Mahallemizin altyapı ile ilgili sıkıntılarını gideriyoruz. İçme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmamızın yanı sıra 100 tonluk içme suyu deposu ve 500 kişilik fosseptik yapıyoruz. Her konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a şükranlarımızı sunarken, çalışmalardan dolayı öncelikle Fındık Mahallesi Muhtarı Diler Yıldırım'a, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'a sağlamış olduğu katkılar ve yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetlerin de Fındık Mahallemize, Doğanşehir'imize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise ilçeye yapılan yatırımlardan dolayı memnun olduklarını kaydederek, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fındık Mahallemize yapmış olduğu ziyarette mahallemizin içme suyu ve kanalizasyon problemini çözeceğini söyledi. MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert ve ekibi çalışmaları başlattılar. Fındık mahallemizin içme suyu ve kanalizasyon problemini çözmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan geldiğinden beri ilçemize çok büyük hizmetler vermiş, alt yapıdan tutunda üst yapıya kadar, kanalizasyondan içme suyuna kadar, yollara kadar, mahallenin grup yolları ile birlikte sokak yollarına kadar asfaltlama çalışmaları, su depoları, içme suyu isale hatları yapılması konusunda ilçemize çok ciddi destekler verilmiştir. Bu konuda vermiş olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a özellikle ilçem adına teşekkür ediyorum. ‘Kanalizasyon problemi olan içme suyu problemi olan hiçbir köyümüz hiçbir mahallemiz kalmayacak' demişti ve aynen bu doğrultuda ekipler tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. Bu çalışmalardan dolayı tüm ekibine MASKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu hizmetinde Doğanşehir ve Fındık Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.