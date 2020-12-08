Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı'ndan Güder'e ziyaret

İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Celal Abbas Karaduman ve yönetimini makamında ağırlayan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya'daki Sivil Toplum Kuruluşları farklı düşüncelere ve mezhepsel farklılıklara sahip bile olsa, herkesin arasındaki uyum Malatya'mızı yaşanabilir bir kent haline getirmiştir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Celal Abbas Karaduman, Vakıf Müdürü Ergün Karaca ve yönetimini makamında ağırladı. Ziyarette, Vakıf olarak Malatya genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Karaduman, aynı zamanda Başkan Güder'in görüş ve önerilerini de dinledi. Başkan Güder'de inanç değerlerinin bütünleştirilmesi noktasında Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı'nın göstermiş olduğunuz gayret, çaba ve faaliyetleri yürekten kutladığını belirtti.

“Başkanımız bizlerle yakın ilişki içerisindedir”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e istişare ziyaretinde bulunduklarını aktaran İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Celal Abbas Karaduman, “Çok değerli Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder'i ziyaret ediyoruz. Kendisine hem teşekkürlerimizi sunduk hem de pandemi konusunda vakfımız ile yürütülen çalışmalar konusunda fikir alış verişinde bulunduk. Kendileri bizlerle çok yakın ilişki içerisindedir. Başkanımız bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarda oldukça başarılı oldu. Yakın ilgisinden ve çalışmalarından dolayı sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı güzel işler yapıyor”

Ziyaretlerinden dolayı İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Celal Abbas Karaduman ve yönetimine teşekkürlerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Zeynel Abidin Vakfımızın kıymetli Başkanı, değerli müdürü ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bizleri ziyaret ettiler. Öncelikle bu ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Teşekkürlerimi sunuyorum. Vakfın bizim bölgemizde olması hasabiyle ortak çalışmalarımızın artırılmasına vesile oluyor. Sizler güzel işler yapıyorsunuz. Oradaki insanlarımızın sosyal, diğer ihtiyaçların giderilmesi ve inanç değerlerinin bütünleştirilmesi noktasında göstermiş olduğunuz gayret, çabalarınızı yürekten kutluyorum. Gerek yerel yönetimler gerek vakıflar gerekse de tüm sivil toplum örgütlerinin ortak amacı insana, insanlığa hizmete etmektir. Bu parola ile çıktığımız bu yolda birbirimize destek olma, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda oluşan problemleri çözme noktasında zaman zaman bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. ‘İnsanı yaşattı ki devlet yaşasın' anlayışıyla çıktığımız bu yolda insanımıza hizmet etmekteyiz. İnsanımıza hizmet ederken de bölgeler arası kalkınmışlık farkının insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırma noktasında da büyük çaba sarf ediyoruz. Malatya'daki Sivil Toplum Kuruluşları farklı düşüncelere ve mezhepsel farklılıklara sahip bile olsa, herkesin arasındaki uyum Malatya'mızı yaşanabilir bir kent haline getirmiştir. Diğer iller üzerinde oynanan oyunlar zaman zaman Malatya'mızda da denendi ama kanaat önderlerimizin engin görüş ve tecrübeleri, bu olayların yaşanmasına izin vermemiştir. Tek vatan, tek toprak parçası üzerinde tek bayrak diyerek, bu vatan için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Bizden desteklerini esirgemeyen Başkanımıza ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.