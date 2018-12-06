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Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Etimesgutspor Belediyespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


39. dakikada sol kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında Khalid'in gelişine şutu üstten auta çıktı.


44. dakikada Erçin'in ara pasıyla bir anda kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mehmet, şutu yandan uatı gitti.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütürk, Selahattin Altay


E. Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Sadık, Pereira, Sincere, Ahmed, Erkan, Mina, Mustafa, Muniru (Eren dk. 39), Dia, Khalid


Yedekler: Farnolle, Gökhan, Murat, Eren, Fatih, İkbal, Rahman, Berkan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Etimesgut Belediyespor: Yunus, Sabri, Mikail, Mehmet, Erçin, Eren, Alaettin, Samet, Caner, Ömer, Akın


Yedekler: Hasan, Ufuk, Kaan, Burak, Eyüpcan, Onur, Mehmet


Teknik Direktör: Adnan Şentürk


Sarı kart: Eren (Etimesgut Belediyespor)

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