Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Etimesgutspor Belediyespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
39. dakikada sol kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında Khalid'in gelişine şutu üstten auta çıktı.
44. dakikada Erçin'in ara pasıyla bir anda kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mehmet, şutu yandan uatı gitti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütürk, Selahattin Altay
E. Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Sadık, Pereira, Sincere, Ahmed, Erkan, Mina, Mustafa, Muniru (Eren dk. 39), Dia, Khalid
Yedekler: Farnolle, Gökhan, Murat, Eren, Fatih, İkbal, Rahman, Berkan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Etimesgut Belediyespor: Yunus, Sabri, Mikail, Mehmet, Erçin, Eren, Alaettin, Samet, Caner, Ömer, Akın
Yedekler: Hasan, Ufuk, Kaan, Burak, Eyüpcan, Onur, Mehmet
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
Sarı kart: Eren (Etimesgut Belediyespor)