Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray’ı konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Linnes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
23. dakikada Feghouli'nin ortasında Diagne'nin kafa vuruşunda top top direğin dibinden auta çıktı.
28. dakikada ceza sahası dışından Kamara'nın şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.
39. dakikada ceza yayı üzerinden Feghouli'nin şık vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2
45+7. dakikada VAR uyarısıyla Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Aleksic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
Stat: Malatya
Hakemler: Alper Ulusoy, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal
E. Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Bülent, Murat Akça, Chebake, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guılherme, Adem, Kamara
Yedekler: Ertaç, Ömer, Eren, Pereıra, Seth, Ahmed, Yiğithan, Robin, Rahman, Dia,
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Muslera, Luyindama, Marcao (Selçuk dk. 33), Linnes, Mariano, Donk, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Diagne
Yedekler: Batuhan, İsmail, Ahmet, Selçuk, Ömer, Emre Akbaba, Mıtroglou, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Linnes (dk. 5), Feghouli (dk. 39) (Galatasaray), Aleksic (dk. 45+7 pen) (Evkur Yeni Malatyaspor
Sarı kartlar: Feghouli (Galatasaray), Bülent Cevahir, Aleksic (E. Yeni Malatyaspor)