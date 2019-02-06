Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe’yi konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Adem'in topuk pasında topla buluşan Bifouma'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
39. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
43. dakikada Eren'in ara pasında topla buluşan Barış Alıcı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çiçek
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Yıldırım, Adem Büyük, Eren Tozlu, Mustafa Akbaş, Sincere, Ahmed Ildız, Barış Alıcı, Murat Akça, Bülent Cevahir, Bifouma
Yedekler: Farnolle, Guilherme, Donald, Aleksic, Chebake, Mina, Aboubakar, Robin, Rahman
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan, Halil, De Castro, Gourffran, Poko, Gassama, Berkan, Martins, Deniz Kadah
Yedekler: Göktuğ, Borges, Elessa, Agbenyenu, Serdar, Yasin, Reıs Sılva, Prates, Yalçın Kayan, Tayfur
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Barış Alıcı (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Halil Akbunar (Göztepe)