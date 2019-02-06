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Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


63. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Deniz Kadah kafayla dokundu meşin yuvarlak kalecide kaldı.


79. dakikada serbest vuruştan ceza sahasına gelen ortada Titi'nin kafa vuruşu auta çıktı.


89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Malatya


Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çiçek


Evkur Yeni Malatyaspor; Ertaç Özbir, Murat Yıldırım, Adem Büyük, Eren Tozlu (Guilherme dk. 59), Mustafa Akbaş, Sincere, Ahmed Ildız, Barış Alıcı (Donald dk. 83 ?), Murat Akça, Bülent Cevahir, Bifouma (Aboubakar dk. 71)


Yedekler: Farnolle, Aleksic, Chebake, Mina, Robin, Rahman


Teknik Direktör: Erol Bulut


Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan, Halil (Yasin dk. 66), De Castro (Serdar Gürler dk. 46), Gourffran (Borges dk. 78), Poko, Gassama, Berkan, Martins, Deniz Kadah


Yedekler: Göktuğ, Elessa, Agbenyenu, Reis Silva, Prates, Yalçın Kayan, Tayfur


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Gol: Barış Alıcı (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Halil Akbunar, Alpaslan, Gassama, Yasin (Göztepe), Ahmet Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor)

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