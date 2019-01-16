Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni MAlatyaspor: 3 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaştı.
Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Chebake'nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
72. dakikada Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
75. dakikada Özgür'ün, Ömer'i ceza sahasında düşürmesi ile VAR uygulamasına giden hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Aleksic'in şutu ağlarla buluştu. 1-2
82. dakikada Aleksic'in kullandığı köşe atışında Ömer'in arka kale direğine dindirdiği topu Pereira filelere yolladı. 2-2
88. dakikada sol kanattan Pereira'nın ortasında Aleksic'in kafa vuruşu ağlara gitti. 3-2
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Murat Şener
E.Yeni Malatyaspor: Ertaç, Gökhan, Ömer, Murat (Donald dk. 45), Pereira, Ahmed (Robin dk. 64), Aleksic, Chebake, Erkan, Mina, Mustafa (Barış dk. 45)
Yedekler: Abdulsamed, Murat, Dersim, Hüseyin, Berkan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Sadrettin Fırat, Erkan, Muhammet, Hüseyin (Cem dk. 82 ?), Harun (Emre dk. 72), Orhan, İzzet, Seyid, Ozan, Özgür, Celal
Yedekler: Kaya, Şaban, Göksu, Mustafa, Orhan
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Goller: Aleksic (2), Pereira (E.Y.Malatyaspor), Ozan (dk. 7) Hüseyin (dk. 45) (B.B. Bodrumspor)
Sarı kartlar: Ömer (E. Y. Malatayspor), Muhammet, Erkan (B.B. Bodrumspor)