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Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni MAlatyaspor: 3 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaştı.

Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Chebake'nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.


72. dakikada Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.


75. dakikada Özgür'ün, Ömer'i ceza sahasında düşürmesi ile VAR uygulamasına giden hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Aleksic'in şutu ağlarla buluştu. 1-2


82. dakikada Aleksic'in kullandığı köşe atışında Ömer'in arka kale direğine dindirdiği topu Pereira filelere yolladı. 2-2


88. dakikada sol kanattan Pereira'nın ortasında Aleksic'in kafa vuruşu ağlara gitti. 3-2



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Murat Şener


E.Yeni Malatyaspor: Ertaç, Gökhan, Ömer, Murat (Donald dk. 45), Pereira, Ahmed (Robin dk. 64), Aleksic, Chebake, Erkan, Mina, Mustafa (Barış dk. 45)


Yedekler: Abdulsamed, Murat, Dersim, Hüseyin, Berkan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Sadrettin Fırat, Erkan, Muhammet, Hüseyin (Cem dk. 82 ?), Harun (Emre dk. 72), Orhan, İzzet, Seyid, Ozan, Özgür, Celal


Yedekler: Kaya, Şaban, Göksu, Mustafa, Orhan


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Goller: Aleksic (2), Pereira (E.Y.Malatyaspor), Ozan (dk. 7) Hüseyin (dk. 45) (B.B. Bodrumspor)


Sarı kartlar: Ömer (E. Y. Malatayspor), Muhammet, Erkan (B.B. Bodrumspor)

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