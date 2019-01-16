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Ziraat Türkiye Kupası: E.Yeni Malatyaspor: 0 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada orta sahada topu alan Ömer, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak etkisiz vuruşta top auta çıktı.


7. dakikada Bodrumspor'un gelişen atağında Celal'in ceza sahasında verdiği ara pasla buluşan Ozan topu boş ağlara gönderdi. 0-1


18. dakikada Yeni Malatyaspor'un gelişen atağında ceza alanına yapılan ortaya Pereira etkisiz vurunca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


45. dakikada sol kanatta Harun topu kazanarak ceza sahasındaki arkadaşı Celal'e gönderdi. Celal'in ekstra pasında kale önünde topla buluşan Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Murat Şener


E.Yeni Malatyaspor: Ertaç, Gökhan, Ömer, Murat, Pereira, Ahmed, Aleksic, Chebake, Erkan, Mina, Mustafa


Yedekler: Abdulsamed, Donald, Barış,Murat, Robin, Dersim, Hüseyin, Berkan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Sadrettin, Erkan, Muhammet, Hüseyin, Harun, Orhan, İzzet, Seyid, Ozan, Özgür, Celal


Yedekler: Kaya, Emre, Şaban, Göksu, Mustafa, Orhan, Cem


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Sarı kart: Muhammet (B.B. Bodrumspor)


Goller: Ozan (dk. 7), Hüseyin (dk. 45) (B.B. Bodrumspor)

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