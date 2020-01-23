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Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Yeni Malatyaspor, deplasmanda 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında DG Sivasspor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, deplasmanda 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında DG Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleyi gördü, top köşeden ağlarla buluştu 0-1


13. dakikada Fatih'in şutunda direkten dönen topu Volkan ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.


19. dakikada Guilherme rakibini çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak öncesinde Erdoğan'a yaptığı faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.


21. dakikada Guilherme'nin ara pasında topla buluşan Robin Yalçın beklemeden şutunu çekti ancak kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.


38. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma'nın pasıyla topla buluşan Acquah'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal son anda dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral


Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut


Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Gökhan, Ahmed, Hadebe, Donald, Chaaleli, Erşan, Özer, Muhammed


Teknik Direktör: Ali Ravcı


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone


Yedekler: Muammer, Mamadou, Armin, Furkan, Volkan, Ziya, Caner


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Mert Hakan (dk. 2) (DG Sivasspor)


Sarı Kartlar: Chebake (Yeni Malatayspor), Yasin (DG Sivasspor)

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