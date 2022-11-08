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Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - Uşakspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor, sahasında Uşak Spor ile karşılaştı. Konuk ekip müsabakayı 1-0'lık galibiyetle tamamlayarak bir üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar:


28. dakikada Uşakspor'un sol kanattan başlattığı atakta ceza sahası içerisine yerden gönderilen pasta İbrahim'in gelişine çok sert vurduğu top ağlarla buluştu. 0-1


50. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mert Miraç'ın sol kanattan ceza sahası içerisine açtığı ortaya iyi yükselen Barış'ın kafa vuruşunda kaleci son anda gole engel oldu.


53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aly Malle'nin kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği şutu kaleci İbrahim zorlukla kurtardı.


56. dakikada Yeni Malatyaspor'da Cengizhan'ın savunma arkasına sarkarak ceza sahası içerisinde çektiği sert şutta meşin yuvarlak direğe çarparak geri oyun alanına döndü.


60. dakikada Uşakspor'da ceza sahasına doğru gönderilen topu önünde bulan Sefer'in vuruşunda top direkten döndü.


72. dakikada evi sahibi takım atağında Malle'nin ceza sahası içerisine yolladığı pasta topu alan Nuri'nin vuruşunda savunma topu kale çizgisinden son anda çıkarak gole izin vermedi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: İlker Yasin Avcı, Vedat Demir, Ali Uğurtan Demirtaş


Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp (Oytun dk. 65), Yiğit, Barış, Erşan, Berat, Fatih (Hüseyin dk. 78), Donsah, Cengizhan, Jospin (Mert Miraç dk. 46), Doğukan (Malle dk. 46), Yakup (Enes dk. 73) Berat


Yedekler: Alperen, Arda, Emircan, Atakan, Kerem


Teknik Direktör: Hasan Özer


Uşakspor: İbrahim, Sezer, Murat, Sefa, Barkın (Oğulcan dk. 77), Sefer, Alperen (Yavuz dk. 68) Resul, Çağrı, Ömer Faruk, İbrahim (Doğan dk. 90 ?)


Yedekler: Emir Ali, Cenk, Yener Berke


Teknik Direktör: Recep Yazıcı


Gol: İbrahim (dk. 28) (Uşakspor)


Sarı kartlar: Yiğit, Cengizhan (Y. Malatyaspor), Alperen, Ömer Faruk, Çağrı (Uşakspor)

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