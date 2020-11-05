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Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - Artvin Hopaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

tur maçında Yeni Malatayspor sahasında Artvin Hopaspor'u konuk etti. Yeni Malatayaspor, Artvin Hopaspor'u 2-0 geçerek adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.



Maçtan dakikalar


13. dakikada sağ kanatta Lukoki'nin kale içine yaptığı ortada Olcay topa dokunamayarak mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.


32. dakikada serbest vuruşta Bülent cevahirin ortasında Murat akça kafayla istediği gibi vuramadı ve top az farkla auta çıktı.


59. dakikada Hopaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Bülent'in gelişine vurduğu şutta top defansa çarparak uzaklaştı.


65. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunda Acquah'ın kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu. 1-0


79. dakikada ev sahibi takımda Adem Büyük'ün pasıyla topla buluşan Jetmir'in sol ayakla çektiği şut kalecinin sonundan filelerle buluştu. 2-0


85. dakikada Yeni Malatyapor'da Ahmed'in ceza alanı içerisine yaptığı ortada Jetmir'in kafa vuruşunda kaleci Murat gole izin vermedi.


90. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta Adem'in sol kanada bıraktığı topla buluşan Acquah, mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Tolga Atasoy, Ayberk Demirbaş


Yeni Malatyaspor: Herrera, Erşan (Semih dk. 74), Murat, Hadebe, Bülent, Acquah, Zuqui (Berk dk. 45), Olcay (Ahmet dk. 45), Lukoki, Mustafa (Adem dk. 74), Umut (Jetmir dk. 45)


Yedekler: Doğukan, Fofana, Ertaç, Erkan, Ndayishimiye


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Artvin Hopaspor: Murat, Yunus Emre, Güray, Mertcan (Berkay dk.45), Furkan (Mehmet dk. 72 ?), Doğukan, Doğan (Hüseyin Durak dk. 87 ?), Oğuzhan (Hüseyin Can dk. 86 ?), Yücel, Tugay (Ufuk dk. 88 ?), Eray


Yedekler: Halil, Mert Can Bilaloğlu,


Teknik Direktör: Coşkun Öz


Goller: Acquah (dk. 65), Jetmir (dk. 79) (Y.Malatyaspor)


Sarı Kart: Yücel (A. Hopaspor)

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