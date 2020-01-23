İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği DG Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. İlk karşılaşmayı 4-0 kazanan Sivasspor, bu sonuçla birlikte adını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdıran taraf oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut Bulut'un pasında topla buluşan Guilherme, bekletmeden vurduğu top, kale direğinin hemen yanından auta çıktı.


71. dakika da Yeni Malatyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Robin'in vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.


78. dakika da beraberlik golü için bastıran Yeni Malatyaspor'da konuk ekibin defansından seken topu bekletmeden vuran Gökhan, takımına beraberlik getiren golü kaydetti. 1-1


90. dakika da ceza sahası dışından Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta defansa çarparak kale önüne düşen topu, Donald ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral


Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa (Hadebe dk.45) , Sakıb, Robin Yalçın (Donald dk. 74), Acquah (Gökhan dk. 61), Murat, Guilherme, Bifouma, Umut


Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Gökhan, Ahmed, Hadebe, Donald, Chaaleli, Erşan, Özer, Muhammed


Teknik Direktör: Ali Ravcı


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih (Caner dk. 74), Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan (Armin dk. 87 ?) , Hakan Arslan, Traore, Yasin (Volkan dk. 77), Kone


Yedekler: Muammer, Mamadou, Armin, Furkan, Volkan, Ziya, Caner


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Gökhan (dk. 78), Donald (dk. 90) ( Y. Malatyaspor), Mert Hakan (dk. 2) (DG Sivasspor)


Sarı Kartlar: Chebake, Guilherme (Yeni Malatayspor), Yasin (DG Sivasspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.