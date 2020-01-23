Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği DG Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. İlk karşılaşmayı 4-0 kazanan Sivasspor, bu sonuçla birlikte adını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut Bulut'un pasında topla buluşan Guilherme, bekletmeden vurduğu top, kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
71. dakika da Yeni Malatyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Robin'in vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
78. dakika da beraberlik golü için bastıran Yeni Malatyaspor'da konuk ekibin defansından seken topu bekletmeden vuran Gökhan, takımına beraberlik getiren golü kaydetti. 1-1
90. dakika da ceza sahası dışından Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta defansa çarparak kale önüne düşen topu, Donald ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral
Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa (Hadebe dk.45) , Sakıb, Robin Yalçın (Donald dk. 74), Acquah (Gökhan dk. 61), Murat, Guilherme, Bifouma, Umut
Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Gökhan, Ahmed, Hadebe, Donald, Chaaleli, Erşan, Özer, Muhammed
Teknik Direktör: Ali Ravcı
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih (Caner dk. 74), Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan (Armin dk. 87 ?) , Hakan Arslan, Traore, Yasin (Volkan dk. 77), Kone
Yedekler: Muammer, Mamadou, Armin, Furkan, Volkan, Ziya, Caner
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Gökhan (dk. 78), Donald (dk. 90) ( Y. Malatyaspor), Mert Hakan (dk. 2) (DG Sivasspor)
Sarı Kartlar: Chebake, Guilherme (Yeni Malatayspor), Yasin (DG Sivasspor)