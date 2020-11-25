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Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - Etimesgut Bld: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Etimesgut Belediyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Malatya temsilcisi, ismini bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar


10. dakikada sol kanattan Jetmir Topalli'nin ortasında ceza sahası içerisinde Umut Bulut iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.


53. dakikada Yeni Malatyaspo'da sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bulut, topu ağlara gönderdi. 1-0


57. dakikada sol taraftan Ahmed Ildız'ın kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırdığı topu Chebake'nin şutu az farkla auta çıktı.


90. dakikada Yeni Malatyaspor'da Youssuf'un kafayla gönderdiği topla hareketlenen Benjamin Tetteh, durumu 2-0'a getiren golü kaydetti: 2-0



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Onur Özütoprak, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Erkan(Bülent dk. 85), Murat, Mustafa, Jetmir (Doğukan dk. 87 ?), Wallace, Ahmed (Ndayishimiye dk. 67), Zuqui, Fofana (Adem dk. 67), Umut (Tetteh dk. 67),


Yedekler: Berk Yıldız, Hadebe, Herrera, Karim Hafez, , Burak Efe,


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Etimesgut Belediyespor: Özkan, Hüseyin, Eyüpcan, Çağlayan, Mikail (Yusuf dk. 71), İbrahim (Ahmet dk. 71), Şahin, Alim, Batuhan, Halil, Görkem (Recep dk. 71 ?),


Yedekler: Berkay Ceylan, Emre Gündoğdu, Kaan Yılmaz, Burçak Özkanca, Umutcan Yenisoy, Furkan Taş, Furkan Yılgın


Teknik Sorumlu: Taşkın Güngör


Goller: Umut (dk. 53), Tetteh (dk. 90) (Y.Malatyaspor)


Sarı kartlar: Görkem, Halil (Etimesgut)

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