İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 3 - Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)

-Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu 1. maçında Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Keçiörengücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada konuk ekip Keçiörengücü'nde ara pasta topla buluşan Hasan, ceza sahasına girdi ve topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 2-1


54. dakikada ceza sahasına giren Fofana'nın vuruşunda top defans oyuncusu Cihan'a çarparak ağlara gitti. 3-1


84. dakikada Dialiba'nın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada topla buluşan Hasan, kaleye şutunu çekti ancak kaleci Ufuk çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp


Yeni Malatyaspor: Ufuk, Özer, Mina, Hadebe, Erkan, Murat, Ahmed (Chaaleli dk. 75), Guilherme (Gökhan dk. 66), Donald, Fofana (Bifouma dk. 66), Eren


Yedekler: Abdulsamed, Robin Yalçın, Jahaovic, Chebake, Yiğithan Güveli, Rahman Buğra Çağıran, Sakıb Aytaç


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Keçiörengücü: Muhammed, Hasan, Cihan, Dıarra, Soner, Uğur (Süleyman dk. 61), İshak (Burak dk. 61), Mendy (Abdulkadir Korkut dk. 55), Erdem, Dialiba, Abdulkadir Kuzey


Yedekler: Boran Güngör, Sertaç Çam, Erdi Dikmen


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Goller: Eren (28 pen.), Guilherme (dk. 33) (Yeni Malatyaspor), Hasan (dk. 52), Cihan (dk. 54 k.k.) (Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Donald, Erkan, Murat (Yeni Malatyaspor), Cihan (Keçiörengücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.