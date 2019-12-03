Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 3 - Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)

-Ziraat Türkiye Kupası 5.
Eleme Turu 1. maçında Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Keçiörengücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada konuk ekip Keçiörengücü'nde ara pasta topla buluşan Hasan, ceza sahasına girdi ve topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 2-1
54. dakikada ceza sahasına giren Fofana'nın vuruşunda top defans oyuncusu Cihan'a çarparak ağlara gitti. 3-1
84. dakikada Dialiba'nın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada topla buluşan Hasan, kaleye şutunu çekti ancak kaleci Ufuk çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp
Yeni Malatyaspor: Ufuk, Özer, Mina, Hadebe, Erkan, Murat, Ahmed (Chaaleli dk. 75), Guilherme (Gökhan dk. 66), Donald, Fofana (Bifouma dk. 66), Eren
Yedekler: Abdulsamed, Robin Yalçın, Jahaovic, Chebake, Yiğithan Güveli, Rahman Buğra Çağıran, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Keçiörengücü: Muhammed, Hasan, Cihan, Dıarra, Soner, Uğur (Süleyman dk. 61), İshak (Burak dk. 61), Mendy (Abdulkadir Korkut dk. 55), Erdem, Dialiba, Abdulkadir Kuzey
Yedekler: Boran Güngör, Sertaç Çam, Erdi Dikmen
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Eren (28 pen.), Guilherme (dk. 33) (Yeni Malatyaspor), Hasan (dk. 52), Cihan (dk. 54 k.k.) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Donald, Erkan, Murat (Yeni Malatyaspor), Cihan (Keçiörengücü)