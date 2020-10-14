Ziraat Türkiye Kupası: Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Adıyaman 1954 Spor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 1.
Tur maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Adıyaman 1954 Spor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Stat: Yeşiltepe Spor Kompleksi
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Şeyhmus Baysal, Selçuk Kaplan
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail, Yasin (İzlem Anıl dk. 86 ?), Fatih, Emre (Cihad dk. 81 ?), Akın (Talha dk. 74), Gökhan, Ali Kemal, İlker, Mücahit, Halil (Hakan dk. 86 ?), Sıddık
Adıyaman 1954 Spor: Türker, Fatih, Sami Can, Okan (Seyid Ahmet dk. 60), Hüseyin (Ahmet dk. 81 ?),Osman, Beytullah (Mustafa dk. 60), Haluk (Fuat dk.72), Alper (Mustafa dk. 60), Taylan, Selim
Gol: Akın Akman (dk. 55) (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
Sarı Kartlar: Fatih, Ali Kemal, İsmail, Sıddık (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)