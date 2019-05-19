100. yıla 100 motosikletli nikah

Manisa'da bugün nikahları kıyılarak dünyaevine giren Zafer Çetinkaya ve Tülay Rabiş çifti, 19 Mayıs'ın 100. yılında 100 motosikletle oluşturdukları konvoyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığını ziyaret etti. 100 motosikletten oluşturdukları konvoy ile Zabıta Daire Başkanlığına giden gruba Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman da Türk Bayrağı ve kaşkol hediye etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Manisa'da ilginç anlara da sahne oldu. 19 Mayıs'ta düzenlenen törenle dünya evine giren Zafer Çetinkaya ve Tülay Rabiş, motosiklet tutkunu arkadaşlarıyla birlikte Manisa'da 100 motosiklet ile konvoy oluşturdu. Manisa sokaklarında motosikletleriyle turlayan grup, Zafer Çetinkaya ve Tülay Rabiş önderliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman tarafından karşılanan motosiklet tutkunu grup, Daire Başkanı Mustafa Duman'a 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çiçek takdim etti. Çetinkaya ve Rabiş çiftini tebrik eden Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman da motosiklet tutkunu gruba Türk Bayrağı ve kaşkol hediye etti. Motosiklet tutkunu çift ve arkadaşlarının oluşturduğu konvoyu Manisalılar da ilgiyle takip etti.