104. yıla 104 metrelik bayraklı anma

Sarıkamış'ta 104 yıl önce donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik, Manisa'da düzenlenen yürüyüş ve programla anıldı. Mehter takımının marşları eşliğinde yürüyen yaklaşık bin Manisalı 104 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua etti.

Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da düzenlenen yürüyüş ve törenle anıldı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yaklaşık 3 kilometrelik bir güzergahta Sarıkamış'ın 104. yılı anısına 104 metrelik Türk bayrağıyla mehter takımının marşları eşiğinde yürüyen yaklaşık bin Manisalı Cumhuriyet Meydanı'nda tüm şehitler için dua etti. Yürüyüşe Manisa Valisi Ahmet Deniz, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, kurum müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan yürüyüş ardından meydandaki törene geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Kutlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Törende bir konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Ecdadımız bizler ebu mukaddes vatanı bırakabilmek için çok büyük bedeller ödedi. Canlarıyla, kanlarıyla, mallarıyla ödediler. Bizler de bu ecdadın torunları olarak onlara layık olmalıyız ki kabirlerinde rahat uyusunlar. Bu vatan toprağından bir karış vermeyiz, vermedik de. İşte bundan 104 yıl önce bu vatan topraklarından bir karış vermemek için donarak şehit olan, bugünümüzü borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi anmak için bugün bir aradayız. Şuan belki bizi izliyorlar, aramızdalar, yanımızdalar. Şehitlerimizin, ecdadımızın taşıdığı asil kan damarlarımızda. Belki onlar şu an aramızda" diyerek topluluğa ‘Sarıkamış şehitleri', 'Çanakkale şehitleri', 'Malazgirt şehitleri', 'Güneydoğu şehitleri', 'Ömer Halisdemir', 'Fethi Sekin' diye seslenerek 'burada' cevabını aldı.

Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyada bulunduğunu kaydeden Manisa Valisi Ahmet Deniz ise "Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki bin yıldır hep saldırılar altındayız. Bu coğrafyada yaşamanın bir külfeti var. Biz bunu ancak bir ve beraber olduğumuz zaman, yürekli olduğumuz zaman, ölmeyi göze aldığımız zaman ayakta duruyoruz. Çanakkale'de 7 düvel dedikleri, saldıranlar, şimdi başkalarını kullanarak saldırmaya başladılar. Piyonlarını kullanarak üzerimize saldırmaya başladılar. Tarihi şan ve şerefle dolu büyük bir milletin fertleriyiz. Rabbimize ne kadar şükretsek az. Uyanık olacağız, artık oyuna gelmeyeceğiz. Oyun bozan olacağız ki Türkiye ne zaman gelişti, ne zaman kalkındı birilerini rahatsız etmeye başladı. Bunu da en son 15 Temmuz'da daha önce başaramadıklarını, hainleri kullanarak, piyonları kullanarak içerimizde, üzerimize saldırttılar. 30-40 yıldır PKK terör örgütünü piyon olarak kullanan güçler yine aynı güçler. O Çanakkale'de dize gelen güçler" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bilal Akbaş hoca tarafından yaptırılan duayla tören sona erdi.