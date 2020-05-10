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107 yaşındaki Gülistan Nine'nin Anneler Günü kutlandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Gülistan Akınbay’ı ziyaret eden Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, asırlık çınarın Anneler Gününü kutladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Gülistan Akınbay'ı ziyaret eden Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, asırlık çınarın Anneler Gününü kutladı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki kadına, İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği Anneler Günü hediyesi Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz tarafından teslim edildi. 1913 yılında Batman'da doğan ve yaklaşık 60 yıldır Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Arslan Sokak'ta yaşayan 107 yaşındaki Gülistan Akınbay'ı ziyaret eden Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Akınbay'ın Anneler Gününü kutladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine gönderilen Anneler Günü hediyesini Akınbay'a teslim eden Kaymakam Ali Yılmaz'a eşi Esra Eligüzeloğlu Yılmaz, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve mahalle muhtarı Halil Turhan eşlik etti.

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