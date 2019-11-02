11 milyon fidandan 200 bini Manisa'ya

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan' kampanyası kapsamında 11 Kasım saat 11.11'de Türkiye genelinde toprakla buluşturulacak olan 11 milyon fidandan 200 bininin Manisa'ya dikileceği açıklandı. Dikili bir fidanı olmasını isteyenler ise açılan İnternet sitesinden fidan sahiplenebilecek veya satın alabilecek.

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başlatılan kampanyaya https://gelecegenefes.com/ adresinden isteyen herkes bir fidan sahiplenebilecek veya bağışlayabilecek. 11 milyondan 200 binin fidanın Manisa'ya dikileceği öğrenilirken açılan İnternet sitesinden 145 bin 242 fidanın sahiplenildiği öğrenildi. Türkiye genelindeki 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle 46 ildeki tüm fidanlar sahiplenirken 35 ildeki fidanlar sahiplenilmeyi bekliyor.

Manisa'da birçok noktada dikimi gerçekleştirilecek olan 200 bin fidanın törenle dikim yapılacağı alanlar ise şöyle: “Yunusemre ilçesi Büyüksümbüller Mevkii Ağaçlandırma Sahası, Akhisar ilçesi Selçikli Ağaçlandırma Sahası, Demirci ilçesi Kılavuzlar Rehabilitasyon Sahası, Gördes ilçesi Endüstriyel Plantasyon Sahası, Salihli ilçesi Hacıhıdır Rehabilitasyon Sahası.”