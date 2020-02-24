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112 Acil Çağrı Merkezi okullarda tanıtılacak

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi, 112 hattına yapılan gereksiz aramaların önlenmesi için Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında ildeki okullarda 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgilendirme seminerleri yapılarak gereksiz aramaların önüne geçilmesi hedefleniyor.


112 AÇM gereksiz aramaları en aza indirebilmek için 7'den 77'ye her kesime ulaşmaya çalışmak için okul çağı yaş gurubuna yönelik çalışmalara ağırlık verdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 112 AÇM ortak çalışmak üzere bir protokol anlaşması yapıldı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa 112 AÇM Müdürü Ali Dedeler arasında imzalanan protokol kapsamında Manisa'da bulunan tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine acil durumda tek numaranın 112 olduğu ve 112'nin gereksiz yere aranmaması konusunda bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi hedefleniyor. Manisa 112 AÇM Merkezi Müdürü Ali Dedeler, “Çalışmalarımız, belki de gereksiz yere meşgul edilen 112 hattında gerçek ihtiyaç sahibinin acil yardım almasını engelliyor olabilir diyerek ‘Acil durumda tek numara, gereksizse arama' sloganıyla hareket edilmektedir.” dedi.

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