İhlas Haber Ajansı

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112'yi arayıp 'İntihar edeceğim' dedi, gelen ekipler cesediyle karşılaştı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak intihar edeceğini söylemesi üzerine bölgeye gelen ekipler, şahsın cesediyle karşılaştı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak intihar edeceğini söylemesi üzerine bölgeye gelen ekipler, şahsın cesediyle karşılaştı.


Olay, dün gece Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Ali E. (43), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra telefonu kapattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, Ali E.'nin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Yapılan incelemede Ali E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali E.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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