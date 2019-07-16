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15 Temmuz bilardo turnuvasına Salihli damgası

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa’da düzenlenen bilardo turnuvasında madalyaları Salihlili bilardocular topladı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa'da düzenlenen bilardo turnuvasında madalyaları Salihlili bilardocular topladı.


15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Bilardo Federasyonu Manisa İl Temsilciliği tarafından Amerikan Pool Bilardo Turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvaya ilgi büyük olurken, müsabakalar ise son derece çekişmeli maçlara sahne oldu.


Turnuvanın şampiyonu İbrahim Kaygısız olurken, Osman Açıkgöz ikinci, Süleyman Gökçe ve Emin Çoksöyler üçüncülüğü paylaştı. Turnuvanın şampiyonu Kaygısız ile dereceye giren bilardocuların kupa ve madalyalarını Bilardo İl Temsilcisi Kemal Özel verdi.


15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen turnuvada ilk 4 sırada Salihlili bilardocuların yer almasının mutluluk verici olduğunu belirten turnuvanın şampiyonu İbrahim Kaygısız, Türkiye geneli turnuvalara katılarak, Salihli'nin tanıtımına katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

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