15 Temmuz Gazisine sürpriz doğum günü

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ayşe Hafsa Sultan Öğrenci Yurdunda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini anmak amacıyla 'En Uzun Gecenin Kahramanları' adlı programa konuşmacı olarak katılan 15 Temmuz gazisi Muhammet Musa Akkoç'a söyleşinin ardından sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ayşe Hafsa Sultan Öğrenci Yurdunun konferans salonunda gerçekleştirilen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 15 Temmuz belgeselinin izlenmesi ile devam eden programda Yurt Müdürü Ebru Acar günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Yapılan açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz gecesi Genelkurmay binasının 2. katında başından vurulan Gazi Muhammet Musa Akkoç, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Gazi Akkoç, 15 Temmuz'daki büyük gayretin ve kahramanlığın canlı şahitlerinden biri olarak mücadele ettiklerini söyledi.

Gazi Akkoç, “Türkiye'nin birçok noktasında kalkışma deneyen terör örgütü üyeleri, milletimizin direnişiyle karşılaşmış ve kanlı emellerine ulaşamamışlardır.Minarelerden yankılanan sela sesi ile Genelkurmayın önüne gittim. 2. kata ulaştığımda komutanın namlusundan çıkan mermi ile şakağımdan vuruldum. Nefes borusu, yemek borusu, gırtlak ve dilimi parçalayan kurşun omzumdan çıktı. Arkadaşlarımın yardımı ile ambulansa kadar götürüldüm" diyerek o gece yaşadıklarını anlattı. Aylar süren yaşam mücadelesi ve gerçekleştirdiği sayısız ameliyatın ardından sağlığına kavuşma anlarını anlatan gazi Akkoç, söyleşi sırasında öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Gazinin doğum günü olduğunu öğrenen öğrenciler sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirip doğum günü pastasını kesti. Gerçekleşen sürpriz kutlama karşısında oldukça duygulanan gazi Akkoç'a plaket takdiminin ardından program son buldu.