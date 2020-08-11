15 yıllık çocuk hasreti Salihli'de son buldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve 15 yıldır çocuk hasreti çeken Hatice Sarı'nın özlemi Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastanede son buldu.

Alaşehir ilçesine bağlı Azıtepe Mahallesinde yaşayan 35 yaşındaki Hatice Sarı, çocuk hasretiyle birçok tedavi yöntemine başvursa da gebe kalamadı. Arkadaş tavsiyesi ile Salihli'deki özel bir hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Damla Seyhun Meriçeli'ye başvuran Sarı, uygulanan tedavi yöntemiyle gebe kaldı. 9 aylık gebelik takibi sonucunda Hatice Sarı, sezaryen ile 3 kilo 500 gram ağırlığında kız çocuğu dünyaya getirdi. Hatice-Muslu Sarı çiftçi ise çocuklarına “İpek” ismini verdi.

“Hayalim gerçek oldu”

Bebeğini öpüp koklayıp, bağrına basarak 15 yıllık çocuk hasretine son veren anneliğin tadını çıkaran Hatice Sarı, “Bebeğimi kucağıma alıp sıkı sıkı sarıldım, kokusunu içime çektim. O kadar gerçek, o kadar güzeldi ki. Bu duyguları anlatmak imkansız” dedi.

Anne Sarı konuşmasına şöyle devam etti: “Yıllar önce bebeğimin olmayacağı söylendi, karalar bağladım, ama hep bu hayalle yaşadım. Bu hayalim ise 15 yıl sonra gerçek oldu. Şimdi dünyanın en mutlu anne, babası bizleriz, bu mutluluğu bize yaşatan Doktorumuz Damla Seyhun Meriçeli çok teşekkür ediyorum''

“Asla pes etmeyin”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Damla Seyhun Meriçeli, “Kadınların yaratılışından beri var olan annelik içgüdüsü onları tüm zorluklara katlanarak anne olmaya teşvik ediyor. Anne olamayan kadınlar, tıbbın tüm olanaklarından yararlanıp bebeklerini kucaklarına almaya çalışıyor. Bazen açıklanamayan kısırlık, bazen tekrarlayan düşükler, çiftlerin kabusu oluyor. Hastamız 15 yıl sonra çocuk isteğiyle bize başvurdu. Tabii çocuk isteğiyle birçok merkez ve şehir dışında birçok tedaviler görmüş. Çocuk sahibi olmak için birçok denemeleri de olmuş fakat denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmış. Bazı çiftler bu nedenle ayrılırken, bazıları asla pes etmiyor. Benim hastalarıma tavsiyem hep şu oluyor ‘Asla pes etmeyin'. Anne-baba olmak imkansız değil” dedi.

Op. Dr. Damla Seyhun Meriçeli, ''Evliliklerinin 15 yılının geride bırakan Hatice-Muslu Sarı çiftinin en büyük özlemlerine kavuştu. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bebek demek emek demek sizlerde asla pes etmeyin'' diye konuştu.