17 yaşındaki sürücü motosiklet kazasında öldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bakır Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan 17 yaşındaki Sefa K., ara sokakta park halindeki römorka çarptı. Ağır yaralanan genç, 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sefa K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haber tüm ilçeyi yasa boğarken Sefa K., Bakır Mahallesinde Mevlana Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığına defnedildi. Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.