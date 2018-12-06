İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

17 yaşındaki sürücü motosiklet kazasında öldü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Bakır Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan 17 yaşındaki Sefa K., ara sokakta park halindeki römorka çarptı. Ağır yaralanan genç, 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sefa K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Acı haber tüm ilçeyi yasa boğarken Sefa K., Bakır Mahallesinde Mevlana Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığına defnedildi. Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.