19 Mayıs coşkusu evlere taşındı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta korona virüs tedbirleri kapsamında evlerden kutlandı. Manisa'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram coşkusu evlere taşınırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla görevlendirilen ses aracı, çaldığı marşlarla vatandaşları coşturdu. Kutlama programı saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Manisa'da düzenlenen programlarla kutlandı. Ülke genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında binlerce Manisalı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde kutladı. Saat 19.00'dan itibaren balkonlarına çıkan Manisalılar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla görevlendirilen ses aracının çaldığı marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. 10'uncu Yıl Marşı, İzmir Marşı gibi marşları coşkuyla söyleyen Manisalılar saat 19.19'da İstiklal Marşını okudu. Yoldan araçlarıyla geçen vatandaşlar da araçlarını durdurarak İstiklal Marşına eşlik etti. Vatandaşlar bayram coşkusu evlerinde de olsa kendilerine yaşatan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Manisa'daki tüm statlar ışıklandırıldı

Öte yandan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla alınan karar gereği saat 19.19'da Manisa'daki tüm statlar ışıklandırıldı. Bu kapsamda tüm statlarda olduğu gibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'ya kazandırılan Mümin Özkasap Stadyumu'nun hoparlörlerinden de aynı anda İstiklal Marşı çalındı.