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19 yaşındaki genç balkondan düşerek öldü

Manisa’da bir apartmanın beşinci katından düşen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'da bir apartmanın beşinci katından düşen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Vefa Burak Y. (19), beşinci katta bulunan evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Yerde kanlar içinde kalan genç, ağır yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Vefa Burak Y., daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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