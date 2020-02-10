2 bin 800 yıllık Aigai Antik Kenti beyaza büründü

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınında bulunan Aigai Antik Kenti, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü işbirliğinde her yıl devam eden kazı çalışmaları sonrası tarihe ışık tutan kent, bembeyaz görünümü ile de kendine hayran bıraktı. Karla kaplı kenti gezen ziyaretçiler de karlar altındaki tarihi manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.